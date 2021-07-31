Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 01:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiye'de orman yangını başladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, karadan müdahale ediyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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