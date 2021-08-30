Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 05:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fethiye'de ölü Akdeniz foku bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından ölü Akdeniz foku bulundu. Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki erkek fok, Akdeniz Koruma Derneği yetkililerine teslim edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Kızılada açıklarında balık avına çıkan kişi, kıyıda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ölü Akdeniz foku gördü.
Balıkçı, foku teknesinin arkasına bağlayarak Mut Kanalı'na götürdü.
Kepçe ile sudan çıkartılarak kamyonetin kasasına indirilen fok, Akdeniz Koruma Derneği ekiplerine teslim edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki dev foku görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Pamukkale Üniversitesi'nde fokun otopsisinin yapılacağı öğrenildi.
Etiketler: Muğla
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