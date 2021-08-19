Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 21:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Felaketin yaşandığı Bozkurt sağanağa teslim
[Fotoğraf: AA]
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sağanak etkili oluyor.
11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan selin can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtığı Bozkurt ilçesinde, akşam saatlerinde sağanak başladı.
[Fotoğraf: AA]
Sağanak sırasında vatandaşlar ve sel felaketinin yaralarını sarmak için gelen görevliler, cami avlusu, petrol istasyonu, durak ve çadır gibi alanlara sığındı.
[Fotoğraf: AA]
Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
[Fotoğraf: AA]
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