11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan selin can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtığı Bozkurt ilçesinde, akşam saatlerinde sağanak başladı.

[Fotoğraf: AA]

Sağanak sırasında vatandaşlar ve sel felaketinin yaralarını sarmak için gelen görevliler, cami avlusu, petrol istasyonu, durak ve çadır gibi alanlara sığındı.

[Fotoğraf: AA]

Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

[Fotoğraf: AA]