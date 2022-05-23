Beyazıt'ta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflar arasındaki çatışmaya müdahale eden 1 polis ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Bölgeye özel hareket polislerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi.