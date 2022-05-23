Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fatih'te silahlı kavga: 1 polis yaralandı
İstanbul Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda bir polis memuru yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Beyazıt'ta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Taraflar arasındaki çatışmaya müdahale eden 1 polis ile birlikte 5 kişi yaralandı.
Bölgeye özel hareket polislerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi.
Etiketler: Son Dakika İstanbul Polis
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