Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 08:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı: 8 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Fatih'te iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 8 yolcu yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda seyreden bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı yönde seyreden başka bir İETT otobüsüne arkadan çarparak refüje girdi. Kazada arkadan çarpan otobüste bulunan 8 yolcu yaralandı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcular ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kazanın olduğu bölgede trafik yoğunluğu sürüyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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