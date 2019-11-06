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Fatih'te bir evde 4 kişinin cesedi bulundu06 Kasım 2019 Çarşamba 00:52 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 01:11
İstanbul Fatih'te bir evde 4 kişi ölü olarak bulundu.
[Fotoğraf: DHA]
Molla Gürani Mahallesi'nde, bir evin sakinlerine ulaşılamadığı bilgisi üzerine polis adrese gitti.
Kapının üstünde "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaşan polis ekipleri, kilitli kapıyı açıp içeri girdi.
Ekipler, evde hareketsiz yatan Cüneyt, Oya, Kamuran ve Yaşar Y. isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın, AFAD ekiplerine bilgi verdi.
AFAD ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Kaynak: TRT Haber, AA
Etiketler: Molla Gürani Mahallesi İstanbul fatih AFAD