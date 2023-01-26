Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 07:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te 3 katlı binada yangın: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
[Fotograf: İHA]
Fatih'te 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Ayvansaray Mahallesi Tamburacı Sokak'ta bulunan 3 katlı binada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.
Kurtarılan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.
Binada soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, haber alınamayan 1 kişinin binada kalma ihtimaline karşı çalışmalarına devam ediyor.
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