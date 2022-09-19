Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 18:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fatih'te 2 polisi yaralayan saldırgan yakalandı
İstanbul Başakşehir'de iki kişiye öldürdükten sonra Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Fatih’te iki polisi yaralayan G.G., emniyet birimleri tarafından Başakşehir'de bir viyadüğün altında saklanırken yakalandı.
Kimlik soran polisleri yaralamıştı
Nişanca Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekiplerine bu sırada silahla ateş edildi. Saldırganlar kaçarken, 2 polis memuru yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polisler ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: İstanbul
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