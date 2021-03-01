Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 14:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fatih Terim'i dolandırmaya çalışan şüpheliler adliyede
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de kendilerini telefonda vali ve belediye başkanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Şikayetçi olanlar arasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bulunuyor.
Kocaeli polisi, lösemili çocukların tedavisini bahane ederek iş insanlarından para istendiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Şüphelilerin, aradıkları kişilere kendilerini vali, belediye başkanı veya özel kalem müdürü olarak tanıttıkları, 11 kişiden 41 bin lira topladıkları belirlendi.
İstanbul ve Tekirdağ'da 5 kişi gözaltına alındı. 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Fatih Terim'i de dolandırmaya çalıştılar
Zanlılar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de aralarında bulunduğu 5 kişiyi daha dolandırmaya çalıştı. Bu kişilerin durumu fark ederek polise şikayette bulundukları öğrenildi.
Etiketler: Galatasaray Fatih Terim Dolandırıcılık
Son Haberler
- 14:50
- 14:49
- 14:40
- 14:36
- 14:38
Sıradaki Haber
Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler anıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz