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Eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis kırsalında eylem hazırlığındaki 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis kırsalında terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda eylem hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Etiketler: terör operasyonu terör son dakika BitlisSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 09:41
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