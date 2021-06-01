Avcılar Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi’nin önüne saat 06.30’dan itibaren gelmeye başlayan çiftler, kapı önünde kuyruk oluşturdu. Bir görevli de karışıklılık olmaması için çiftlere numara verdi.

"1 saatte 30 başvuru aldık"

Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi Nikah Memuru Şefi Destegül Koçak, yoğunluğu bekledikleri için mesaiye 1.5 saat erken başladıklarını söyleyerek, 1 saatte 30 başvuru aldıklarını kaydetti.

Koçak, kısıtlı salon ve evlendirme memuru bulunduğunu, başvuruların büyük bölümüne istenen tarihleri veremeyeceklerini ifade ederken, sıra bekleyen çiftler ise, uzun süredir normalleşmeyi beklediklerini ve umutla nikah tarihi almaya çalıştıklarını söylediler.