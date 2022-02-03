Ali ve Kevser Bulgaç çifti kızları Rozerin için, Ayhan Karakaya ise kız kardeşi Gülizar için Muş'un Bulanık ilçesinden Diyarbakır'a gitti.

Aileler çocukları için HDP il binasının önündeki oturma eylemine katıldı.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine iki aile daha katıldı. HDP il binası önünde düzenlenen eylemdeki son durumu @trthaber muhabiri Anıl Yağcı aktardı.https://t.co/NWRKvqzcBw pic.twitter.com/qRU37hMcKL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 3, 2022

Aileler her iki kızdan da 8 yıldır haber alamıyor.

Son katılımla birlikte evlat nöbetindeki aile sayısı 257'e yükseldi.

"Kızım gel devlete teslim ol"

Kızına kavuşmak istediğini söyleyen Uyğaç, "Kızımı istiyorum. Kızım gel devlete teslim ol. Sen gelene kadar buradan ayrılmayacağım" dedi.

"Kız kardeşimi HDP kandırdı, dağa kaçırdı"

Ağabey Ayhan Karakaya ise "Kız kardeşimi HDP kandırdı, dağa kaçırdı. Gelsin teslim olsun, evine gelsin. Gelmesini çok istiyorum" diye konuştu.