Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 164'üncü gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla kar altında bekleyişini sürdüren aileler "kahrolsun HDP", "kahrolsun PKK" sloganı attılar.

Annelerden Süheyla Demir yaptığı açıklamada, Ağrı'dan dağa kaçırılan kızı Hayal için evlat nöbetini sürdürdüğünü söyledi.

"Bugün kar yağdı. Çocuklarımızın hasreti içimizi yakmış. Bu kar içimizi soğutmaz, hasretimiz bu karı da eğitir." diyen Demir, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Demir, evlatlarına kavuşana kadar oturma eylemine devam edeceklerini ifade ederek, "Onları Allah'a havale ediyorum. Kış vakti, çocuklarımızı, eşimizi evde bırakıp, buraya geldik. Kaçırdıkları çocuklarımız da görsün, anne ve babaları onları ne kadar seviyor. Evladımızın canı için kendi canımızdan vazgeçtik. Onları kurtaracağız." dedi.

Kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Demir, "Bakın karda kışta sizi bekliyoruz. Dönün, gelin, güvenlik güçlerine teslim olun. Hayatınıza kaldığınız yerden devam edin." diye konuştu.

"Kar da yağmur da taş da yağsa gitmeyeceğiz"

Fatma Bingöl evlatları için kardan ve soğuktan korkmadıklarını belirtti.

"Kar da yağmur da taş da yağsa gitmeyeceğiz. Evlatlarımızı bekliyoruz burada. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

HDP'ye tepkisini dile getiren Bingöl, "Çocuklarımız taşın üstünde, karda yatıyor. Allah bunu kabul eder mi? Aklımız çocuklarımızda. Tuncay, oğlum seni bekliyorum. Kar da yağsa, fırtına da olsa oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Allah'ın izniyle seni alıp, öyle evime gideceğim." şeklinde konuştu.

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet'e kavuşma ümidiyle Ağrı'dan gelerek eyleme katılan baba Salih Gökçe de eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

"Gerekirse karın üzerinde yatarım, çocuğumu almadan buradan gitmem. HDP'li milletvekilleri toplantılarda, 'Türk askeri Suriye'den çıksın.' diyor. İlk önce gidin, Suriye'den bizim çocuklarımızı getirin. Çocuklarımızı kandırıp, zorla götürdüler. Çocuklarımızı versinler." ifadelerini kullanan Gökçe, üşüseler de evlat hasretiyle içlerinin yandığını aktardı.

Kızı Çiğdem için eylem yapan baba Yasin Kaya ise, kara rağmen oturma eylemine devam ettiklerini kaydetti.

Çocuklarını beklemeye devam edeceklerini ifade eden Kaya, "Kar altında çocuklarımızı bekliyoruz. Hava soğuktur ama içimiz yanıyor. Kızım bak baban senin için bu karın altında bekliyor." dedi.