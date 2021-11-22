Yoğun bakımda tedavisi süren genç kızın durumu gece ağırlaştı. Ayşegül Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazenin, ikindi namazından sonra Gebze Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Ayşegül Aydın, Gebze'de 12 Temmuz'da başından ağır yaralı halde bulundu.

Dershaneden dönen genç kızın, kendisini takip eden bir kişi tarafından evinin yakınındaki ağaçlık alana sürüklendiği belirlendi.

Cinsel istismara direnen Ayşegül Aydın'ın başına defalarca taşla vurduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.