Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evde kumar oynarken basıldılar: 4 kişiye 10 bin 750 lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bayburt'ta bir evde kumar oynayan 4 kişiye 10 bin 750 lira cezai işlem uygulandı.
Ekipler, Camii Kebir Mahallesi'ndeki bir ikamette kumar oynandığı bilgisi üzerine eve baskın düzenledi.
Evde, yuvarlak masa üzerinde çok sayıda iskambil kağıdı, 2 zar ve 5 bin 280 lira ele geçirirdi.
Kumar oynadığı tespit edilen 4 şüpheliye, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerinin ihlal edilmesi ve kumar oynanmasıyla ilgili 10 bin 750 lira para cezası uygulandı.
İkamet sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer temin etmekten adli işlem yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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