Ekipler, Camii Kebir Mahallesi'ndeki bir ikamette kumar oynandığı bilgisi üzerine eve baskın düzenledi.

Evde, yuvarlak masa üzerinde çok sayıda iskambil kağıdı, 2 zar ve 5 bin 280 lira ele geçirirdi.

Kumar oynadığı tespit edilen 4 şüpheliye, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerinin ihlal edilmesi ve kumar oynanmasıyla ilgili 10 bin 750 lira para cezası uygulandı.

İkamet sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer temin etmekten adli işlem yapıldı.