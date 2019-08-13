Türkiye

Eskişehir'de ormanlık alanda yangın

13 Ağustos 2019 Salı 20:57 - Son Güncelleme 13 Ağustos 2019 Salı 21:08

Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan ve 5 hektarlık alanda etkili olan yangına 2 helikopter, 10 arazöz ve 100 işçiyle müdahale ediliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Bölgede yangın söndürme çalışmalarının havadan da yürütülebilmesi için helikopter takviyesi istendi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, 2 helikopter, 10 arazöz ve 100 işçiyle alevlere müdahale edildiğini aktardı. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Kaynak: AA Etiketler: orman yangını eskişehir arazöz

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