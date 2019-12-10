Eski bakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu10 Aralık 2019 Salı 11:13 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 11:19
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturmaları kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Aile Bakanlığının görevli ve ihraç edilmiş 8 personeli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Aile Bakanlığı eski 8 çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamu kurumlarında görevli ve ihraç toplam 8 şüpheli hakkında, koordineli olarak Ankara merkezli Kahramanmaraş ve Kayseri illeri dahil olmak üzere yakalanmalarına yönelik eş zamanlı operasyon gercekleştirildi.
5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanamayan 3 firari şüpheli hakkında yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber