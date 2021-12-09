Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 15:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eski AK Parti Cizre ilçe başkanının kardeşinin ölümüyle ilgili 3 gözaltı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski AK Parti Cizre ilçe başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Eski AK Parti Cizre ilçe başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in içinde bulunduğu otomobilin önü 4 Aralık 2021 tarihinde, Cudi Mahallesi Mercan Sokakta, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kesilmişti. Burada saldırganların açtığı ateş sonucu Güven hayatını kaybetmişti.
Olayın terör saldırısı olup olmadığını araştıran polis ekipleri, bugün 1'i kadın 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden E.K. tutuklanırken, diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tahir Güven'in, ağabeyi olan eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven ile parti çalışmalarında aktif rol aldığı ve ilçede AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Meman ailesinin ileri gelenlerinden olduğu öğrenildi.
Etiketler: AK Parti Terör Saldırısı
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