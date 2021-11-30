İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşine silahlı saldırıda bulunan sanık 17 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Saldırı sonrası yürüme yetisini kaybeden Sabiha Mutlu, kararı göz yaşları içinde karşıladı.

18:13

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Boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğrayan Sabiha Mutlu, yürüme yetisini kaybetti. İstanbul Şişli'de yaşanan saldırıyla ilgili görülen davada karar çıktı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme Samet Mutlu'yu kasten öldürmeye teşebbüsten suçlu buldu, 17 yıl 1 ay hapse mahkum etti.

"Benim bacaklarıma mal oldu ama o ceza aldı"

Duruşmaya Sabiha Mutlu tekerlekli sandalye ile geldi. Karar duruşması sonrasında açıklama yapan mutlu "Adalet benim için tecelli etti" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Kararı duyunca gözyaşlarına boğulan Sabiha Mutlu, “Evlendiğimden beri beni her zaman dövdü. İlk defa ceza aldı. Belki benim bacaklarıma mal oldu ama o ceza aldı” diye konuştu.