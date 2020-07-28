Haber Giriş: Kaynak: DHA, DHA-İHA
Esenyurt'ta yangın: 2 ölü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenyurt'ta bir binada yangın çıktı. Çıkan yangında bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti.
Esenyurt'ta sabah saatlerinde 4 katlı binanın giriş katından alevler yükseldi.
Mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken bodrum kattaki bir kadın ile bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
[Fotoğraf: DHA]
Olay yerinde polis ve itfaiyenin çalışması sürüyor.
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