Esenyurt'ta sabah saatlerinde 4 katlı binanın giriş katından alevler yükseldi.

Mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken bodrum kattaki bir kadın ile bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

[Fotoğraf: DHA]

Olay yerinde polis ve itfaiyenin çalışması sürüyor.