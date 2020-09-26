Esenyurt Meydanı'ndaki bir taksi durağında iki grup arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yaralananlar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.