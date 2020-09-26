Haber Giriş: Kaynak: AA
Esenyurt'ta taksi durağında silahlı kavga: 3 yaralı
İstanbul Esenyurt'ta bir taksi durağında yaşanan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Esenyurt Meydanı'ndaki bir taksi durağında iki grup arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayda yaralananlar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Esenyurt. silahlı kavgaSon Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 10:52
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