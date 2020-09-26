Haber Giriş: Kaynak: DHA
Esenyurt'ta taksi durağında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
İstanbul Esenyurt'ta taksi durağında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Esenyurt Meydanı'ndaki taksi durağında, aralarında daha önce yolcu alma tartışması yaşanan taksiciler arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Pompalı tüfeğin de kullanıldığı olayda, 7 kişi yaranlandı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 kişi hayatını kaybetti
Olayda yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'si kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.
Olayı öğrenerek Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne gelen yaralıların yakınları fenalık geçirdi.
Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Esenyurt. silahlı kavgaSon Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 11:34
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