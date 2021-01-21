Esenyurt'ta patlama ve yangın
İstanbul Esenyurt'ta bir binanın 9'uncu katında patlama oldu. Patlamanın ardından çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi.
Esenyurt'ta 26 katlı binanın 9'uncu katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
İstanbul Esenyurt'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Detayları @trthaber muhabiri Ferit Demirbaş aktardı.https://t.co/2gnyaycYMW pic.twitter.com/wWiYC1ZoTq— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 20, 2021
Yangının olduğu katta bulunanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi. Yaralananlar hastanelere kaldırıldı.
Binada ve park halindeki bir araçta hasar meydana geldi.
İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu iddia edilen patlamanın kesin nedeni için soruşturma sürüyor.