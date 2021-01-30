Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 01:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Esenyurt'ta fabrika yangını: Müdahale sürüyor
İstanbul Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın bahçesindeki malzemeler alev alev yanıyor. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Akçaburgaz Mahallesi'ndeki fabrikadan saat 00.15 sularında alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bakırköy, Esenyurt ve Kıraç İtfaiye istasyonlarından ekipler sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından yangının olduğu alanın etrafında güvenlik önlemleri alınırken sağlık ekipleri de önlem amaçlı bekliyor.
Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
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