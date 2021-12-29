Esenyurt'ta Piri Reis Mahallesi 2268. Sokak'taki bir sitenin içindeki 19 katlı bir binanın elektrik hatlarındaki kablolar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

İstanbul Esenyurt’ta 18 katlı bir binanın üst katlarında yangın çıktı. Yangında mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.https://t.co/3NAi2A3yB6 pic.twitter.com/zBKkUW5NWj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 29, 2021

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Bina sakinleri mahsur kaldı

Binayı kaplayan dumanlar nedeniyle çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı. Apartman sakinleri, rahat nefes alabilmek ve dumandan etkilenmemek için evlerinin balkonuna çıktı.

Tahliye çalışmaları sürüyor

İtfaiye ekipleri hoparlörle vatandaşlara "Panik yapmayın" diye uyarıda bulundu. İtfaiye ekiplerinin, evlerinde mahsur kalan vatandaşları tahliye etme çalışmaları sürüyor.