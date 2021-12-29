Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 15:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Esenyurt'ta 18 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 18 katlı bir binada çıkan yangında çok sayıda bina sakini mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Esenyurt'ta 18 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı.
İstanbul Esenyurt’ta 18 katlı bir binanın üst katlarında yangın çıktı. Yangında mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.https://t.co/3NAi2A3yB6 pic.twitter.com/zBKkUW5NWj— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 29, 2021
Yoğun duman nedeniyle çok sayıda bina sakini mahsur kaldı. Pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar yardım bekledi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Yangın
Sıradaki Haber
Avcılar'da balkon çöktü: 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz