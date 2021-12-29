Esenyurt'ta 18 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı.

İstanbul Esenyurt’ta 18 katlı bir binanın üst katlarında yangın çıktı. Yangında mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.https://t.co/3NAi2A3yB6 pic.twitter.com/zBKkUW5NWj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 29, 2021

Yoğun duman nedeniyle çok sayıda bina sakini mahsur kaldı. Pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar yardım bekledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.