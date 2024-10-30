Parçalı Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.10.2024 18:35

Esenyurt Belediye Başkanı Özer tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Özer tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer'in savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Özer, savcılıktaki ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmiş, Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkartılmıştı.

Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınmış, evi, iş yeri ve aracında aramalar gerçekleştirilmişti.

ETİKETLER
Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Kurye gibi geldiler, uyuşturucu maddeleri piyasaya sürecekken yakalandılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:22
Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 3 tankın imha edildiğini duyurdu
23:20
ABD, Eygi'nin ölümüyle ilgili soruşturma için İsrail'e baskıyı sürdürdüğünü açıkladı
23:18
İşgalci İsrail ordusu, Ürdün sınırına yeni bir tümen kurulacağını duyurdu
23:25
Togg, yazılım güncellemeleriyle T10X'in özelliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor
23:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
22:42
Samsun'da kaçak tütün operasyonu: 20 bin makaron ele geçirildi
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı
FOTO FOKUS
Antalya'da ısrarla ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
Antalya'da ısrarla ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ