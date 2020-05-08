Haber Giriş: Kaynak: AA
Esenler'de yolda çatlaklar oluştu, sokak trafiğe kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Esenler'de bir inşaatın bulunduğu sokakta çökme ve çatlaklar oluşması üzerine kaymalar meydana geldi. Sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Esenler'de yapımı devam eden bir inşaatın da bulunduğu Kemer Mahallesi 945. sokakta gece yarısı kayma ve derin çatlaklar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Polis ekiplerince araç ve yaya trafiğine kapatılan sokakta bulunan bir binanın temiz su borusu da patladı.
Bölgede paniğe neden olan olayla ilgili inceleme sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
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