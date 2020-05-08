Esenler'de yapımı devam eden bir inşaatın da bulunduğu Kemer Mahallesi 945. sokakta gece yarısı kayma ve derin çatlaklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Polis ekiplerince araç ve yaya trafiğine kapatılan sokakta bulunan bir binanın temiz su borusu da patladı.

Bölgede paniğe neden olan olayla ilgili inceleme sürüyor.

[Fotoğraf: AA]