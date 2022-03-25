Esenler'de öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı belirlenen yurt görevlisinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisinin, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
"Bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz"
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz" denildi.
Basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) March 24, 2022
Esenler İlçemizdeki özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi,
başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır.
Basın Açıklaması???????? pic.twitter.com/pcZVuXqAgB
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