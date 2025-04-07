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Türkiye
TRT Haber 07.04.2025 22:57

Erzurum'da kamyon 6 aracı biçti: 7 yaralı

Erzurum'da bir kargo firmasına ait kamyonun 6 araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Erzurum'da kamyon 6 aracı biçti: 7 yaralı

Ahmet Kaban idaresindeki bir kargo firmasına ait kamyon, Atatürk Üniversitesi Kavşağı’nda kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı.

Burada duramayan kamyon, kaza yerinden yaklaşık 600 metre ilerideki Kazım Karabekir Stadı girişindeki trafik ışıklarında bekleyen 2 araca daha çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.

Erzurum'da kamyon 6 aracı biçti: 7 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Kaza yerleri trafik ekiplerince bir süre trafiğe kapatıldı.

Erzurum'da kamyon 6 aracı biçti: 7 yaralı

Kazada yaralanan sürücü Kaban ile Oğuzhan B, Taner B, Abdulbaki G, Ali D, Cihadhan A. ve Burak D. sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Kaban'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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