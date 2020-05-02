Erzurum'da polis ekiplerinin kontrol amaçlı durdurduğu tırda kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolundaki Aşkale Uygulama Noktası'nda Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden hareket eden tırı durdurdu.

[Fotoğraf: AA]

Cumhuriyet savcısının arama izni üzerine harekete geçen ekipler, farklı malzemeler yüklü tırın dorsesinde "muşamba" diye tabir edilen rulo halindeki bez içerisinde saklanmış kaçak sigara tespit etti.

Ekipler, tırdan indirdikleri 15 muşamba rulosunda gizlenmiş 8 bin 850 paket kaçak sigara buldu. Tır sürücüsünü gözaltına alan ekipler, kaçak sigaralardan oluşturdukları "Evde kal" yazısıyla mesaj verdi.

[Fotoğraf: AA]

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da uygulama noktasına gelerek başarılı çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik etti.