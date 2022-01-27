Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki 15 haneli Çayanyurdu mezrasının su deposunda, su azalınca bölge halkı çalışma başlattı.

Mezrada oturan akraba Abdullah ve Cüneyt Aktaş, depoya su sağlayan kaynağı kontrol ederken, tepeden kopan kar kütlesi üzerlerine düştü. Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın çığ altında kaldığı belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Kadıcelal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir, "Mezradaki depoya su az geliyormuş. Abdullah ve Cüneyt Aktaş, suyun kaynağında inceleme yapmak isterken üzerlerine çığ düşmüş. Son günlerde artan yağış sebebiyle mezraya giden yol kapalı. İş makineleriyle açılmak istense 5-6 saat sürer. Bölgeye ya helikopter ya da paletli kar üstü araçla ulaşım sağlanabilir" dedi.

Vali Memiş: Tüm imkanları seferber ediyoruz

TRT Haber canlı yayınında son durumu anlatan Erzurum Valisi Oktay Memiş, "Bölgede yoğun kar yağışı var. Kar aracıyla bölgeye ulaşmak üzereyiz. Tüm imkanları seferber ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ile tüm arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk ettik" dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, çığ altında kalan 2 kişiye dair son bilgileri @trthaber’de aktarıyor. https://t.co/SGT5FjVZpD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2022

AFAD'dan yapılan açıklamada ise, "Erzurum ili Horasan ilçesinde bugün 15.00 sularında çığ meydana gelmiş olup 2 vatandaşımızın çığ altında kaldığı bilgisi alınmıştır. Vatandaşlarımıza ulaşılması amacıyla Erzurum AFAD Müdürlüğü’nden 3 ekip ile JAK ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.