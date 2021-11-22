Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 11.31'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgedeki son durum olay yerinden canlı görüntülerle @trthaber'de.https://t.co/z0fa9iHPok pic.twitter.com/kNCMRYeCtv— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 22, 2021
Deprem, yerin yaklaşık 6,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 22, 2021
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Köprüköy (Erzurum)
Tarih-Saat : 22.11.2021, 11:31:25 TSİ
Enlem : 39.8161 N
Boylam : 41.8485 E
Derinlik : 6.90 km
Detay : https://t.co/MdgW7KRwoM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 19 Kasım'da da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
İlçedeki toplam 45 evde depremin etkisiyle ağır hasar oluştuğu tespit edilmişti.