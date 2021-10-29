Kar yağışı Erzincan’ın yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerinin köy ve yaylalarında kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Zaman zaman tipinin de etkili olduğu güzergahta yayladan ilçeye getirilmeye çalışılan koyun sürüsü de mahsur kaldı.

Kar yağışı Erzincan’ın Refahiye ve İliç ile Kemah ilçeleri arasında da etkisini artırdı.

Kemah ile Refahiye ilçeleri arasında bulunan 1900 rakımlı Tekçam Geçidi, yağan karın ardından beyaza bürünen zemin ve çam ağaçlarıyla güzel görüntüler oluşturdu.