Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 19:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Engelli veya hamile kamu çalışanları da aynı gün izinli sayılacak.
Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.
Engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktaran Makas, öğrencilerin tatilde ders çalışmasını ve kitap okumasını istedi.
Sevgili öğrenciler— Mehmet MAKAS (@makasmehmet34) January 2, 2022
03.01.2022 Pazartesi günü 1 Gün Olumsuz Hava Koşulları Sebebiyle Can Erzincanımızda Tüm Eğitim Kurumlarında Eğitime Ara Veriyoruz
Engelli ve Hamile Olan Mesai
Arkadaşlarımıza da 1 Gün İdari İzin Veriyoruz‼️
Ders Çalışma ve Okuma Sözünüze
İstinaden pic.twitter.com/jnKfxFdpZI
Etiketler: Kar Yağışı
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