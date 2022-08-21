Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da 4 tarihi ahşap evde yangın
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde restore edilen tarihi 4 ahşap evde yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürme çalışmalarını sürdürürken dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı.
Gençağa Mahallesi'nde daha önce restore edilen ve ikamet sahipleri tarafından kullanılan tarihi ahşap evlerin bulunduğu bölgedeki bir yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere de sıçradı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine bölgeye Erzincan, Kemaliye, İliç ile Malatya'nın Arapgir belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da desteğiyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangından etkilenen bir kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangında çok sayıda ağacın zarar gördüğü aktarıldı.
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