Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eren-15 Operasyonu'nda şehit olan askerin naaşı Ankara’ya uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş için Ağrı'da tören düzenlendi.
Ahmed-i Hani Havalimanı'nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.
Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Tören mangası tarafından askeri uçağa konulan Keleş'in naaşı, Ankara'ya uğurlandı.
Törene, Vali Osman Varol, 12. Mekanize Tugay Komutanı Vekili Albay Serhat Kasalak, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgül, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve kurum amirleri katıldı.
Etiketler: Eren Operasyonları Şehit
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