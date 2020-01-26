Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hem hüzünlü hem de mucize dolu anlar bir arada yaşanıyor.

Kurtarma ekipleri, yürüttükleri titiz çalışmalar sonucu enkaz altında kalan hayatlara el uzattı.

O isimlerden biri de Cengiz Çelik'ti. Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan evinin altında kalan Çelik, saatler sonra kurtarıldı. Sedyeye uzandığında Çelik'in ağzından çıkan tek cümle, "Ambulansa gitmeyeceğim ben." oldu.

Cengiz kurtarıldı ama aklı, enkaz altındaki çocuklarındaydı. Oradan ayrılmak istemedi.

Enkaz altından 17 saat sonra çıkarılan Azize'nin de eşi olan Cengiz Çelik, sağlık görevlilerinin ısrarı ile ambulansa götürülerek hastaneye kaldırıldı.

Yardım ekipleri Çelik çiftinin bir çocuğunu da enkazdan çıkardı.