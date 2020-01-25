Depremle sarsılan Elazığ'da mucizeler de yaşanıyor. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Depremin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar toplam 44 kişi enkaz altından çıkarıldı.

Elazığ'daki depremde yıkılan apartmanlardan biri Maden ilçesi Gezin mahallesindeki Mavi Göl apartmanıydı. Apartmandaki yıkım hem mucizelere hem de bir drama sahne oldu. 6 Katlı apartmanda 10 daire vardı. Ancak yazlık bölge olduğu için binada sadece 3 aile vardı. Apartman depremle birlikte yıkıldı.

Sarsıntıyla birlikte apartmandan çıkanlar oldu. Ancak enkaz altında kalanlar vardı. İlk saatlerde sağ çıkarılanlar oldu. Maviye Gökdemir enkazdan ilk sağ kurtarılan kişiydi Enkaz altında kalan Gökdemir'in kızı ise gece hayatını kaybetti. Ancak gece boyu uzun bir bekleyiş yaşandı. Ekipler enkaz altındakileri kurtarmak için seferber oldu.

11 saat saat sonra mucize kurtuluş

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Gezin köyünde ve merkezde arama kurtarma ekipleri 11 saat sonra 2 kişiyi daha enkaz altından kurtardı.

İki yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

Gezin'de hamile kadın enkazdan kurtarıldı

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altında kalan hamile kadın 12 saat sonra kurtarıldı.

Titiz çalışmalar sonuç veriyor

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde de yıkılan 4 katlı binanın enkazından da beş buçuk saat sonra 13 yaşındaki Mustafa Emir, yaralı olarak kurtarılmıştı.

AFAD, Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde de 3 kişinin enkaz altından sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

13 saat sonra bir sevindirici haber daha

AFAD ekipleri Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa mahallesinde bir kişiyi daha enkaz altından 13 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Yaralı bir kadın daha enkazdan çıkarıldı

Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken binada, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bir kadın daha yaralı çıkarıldı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

15 saat sonra bir mucize kurtuluş daha

AFAD ve UMKE ekiplerinin enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremden 15 saat sonra ekipler enkaz altından bir kişiyi daha çıkardı.

19 saat sonra yeni bir mucize

Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada, ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bir kadına 19 saat sonra ulaşıldı.

20. saatte bir mucize daha

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi daha sağ çıkarıldı. Bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da arama kurtarma çalışmalarını izledi.

24. saatte bir çocuk kurtarıldı

Elazığ’da 24 saatin sonunda bir çocuk jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Malatya'da 2 kişi enkazdan çıkarıldı

Malatya'da depremde çöken iki katlı kerpiç evin enkazından 2 kişi kurtarıldı.

Enkazın bulunduğu alanlarda 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri de hazır bekliyor.

Kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor

AFAD, Türk Kızılay, UMKE, itfaiye, sağlık ekipleri ve yardım malzemeleri ile bazı belediyelerin arama kurtarma ekipleri depremin ardından süratle bölgeye yönlendirildi.

AFAD'ın Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Batman, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van il müdürlükleri, Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden, toplamda 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edildi. AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye gönderildi.

"Elazığ'da 30 vatandaşı arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor"

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da 30 vatandaşı arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bakan Soylu, Elazığ'da 405, Malatya'da 148 vatandaşın yaralanarak hastanelere getirildiğini veya geldiğini bildirdi.

Elazığ Valisi Kaldırım

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Elazığ'da maalesef vefat eden 3 vatandaşımız var, göçük altında kalan. 225 yaralımız var. 2'si ağır yaralımız var şu anda hastanelere intikal eden." ifadelerini kullandı.

Kaldırım, Maden ilçesinde yıkılan 5 katlı binadan 2 yaralının çıkarıldığını, buradaki arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.

Şu anda elektrik yönünden bir sıkıntı bulunmadığını dile getiren Kaldırım, "Malum Keban Barajı'mız var, o açıdan sıkıntımız yok. Doğal gaz yönünden sıkıntımız yok. Hasar gören veya yıkılmış binalarda doğal gaz bağlantısını kestik. Bir binada yangın var, o da kontrol altına alındı belediye ekiplerimiz tarafından." dedi.

Erzurum, Tunceli ve Erzincan'dan kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Erzurum, Tunceli ve Erzincan'dan arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.