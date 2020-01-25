Elazığ'daki depremin ardından tüm kurumlar seferber oldu. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sırada bir UMKE görevlisinin, enkaz altındaki Azize isimlir bir kadınla konuşması kameralara yansıdı. Görevli, telefondaki kadını sakinleştirmeye çalıştı.