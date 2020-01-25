Enkaz altında kalan bir kişiye cep telefonu ile ulaşıldı
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremden 16 saat sonra bir mucize gerçekleşti ve AFAD görevlisi enkaz altında kalan bir kişiyle cep telefonu ile konuştu.
Elazığ'daki depremin ardından tüm kurumlar seferber oldu. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
Bu sırada bir UMKE görevlisinin, enkaz altındaki Azize isimlir bir kadınla konuşması kameralara yansıdı. Görevli, telefondaki kadını sakinleştirmeye çalıştı.
Etiketler: Doğu Anadolu Fay Hattı Elazığ depremiSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 13:51