Kahramanmaraş merkezli depremler kırsal bölgelerde de ağır hasara yol açtı. Köylerde binlerce ev yıkıldı, ahırlar yerle bir oldu.

Adıyaman merkeze bağlı Dardağan köyünde de hasarın boyutu büyük oldu. Depremzedelerden biri de çiftçi Birgül Tuncay.

Evi zarar gören ve ahırı da yıkılan Birgül Tuncay, 1 ineğini enkazdan kurtarmayı başardı.

"Yıldız" isimli inek ise enkaz altında kaldı. Birgül Tuncay'ın, bugüne kadar hayatını riske atarak enkaz altına girip beslediği "Yıldız" da bugün hayatını kaybetti.