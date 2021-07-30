Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 13:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Emniyetten 'yeşil vatan' nöbeti
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince, orman yangınlarına karşı arazi arama, tarama ve denetim çalışmaları gerçekleştirildi. Dron destekli uygulamada, orman yangını gibi olumsuz durumları önlemek için ekipler teyakkuz halinde.
Sultangazi Kent Ormanında, polis, vatandaşların piknik ve spor için kullandığı alanlarda yangınların önlenmesi, kundaklama olaylarının yaşanmaması, huzur ve güvenin sağlanması amacıyla denetim yaptı.
Uygulamada, motorize yunus ekipleri, atlı polis ve köpek timleri, özel harekat ekipleri ile polis helikopteri ve dron görev aldı.
[Fotoğraf: AA ]
Özel Harekat polisleriyle atlı ve köpekli timler, araçlarla ulaşılamayan noktalarda devriye görevinde bulundu.
Orman yangınlarına karşı denetimlerin her gün yapılacağı öğrenildi.
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