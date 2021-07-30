Sultangazi Kent Ormanında, polis, vatandaşların piknik ve spor için kullandığı alanlarda yangınların önlenmesi, kundaklama olaylarının yaşanmaması, huzur ve güvenin sağlanması amacıyla denetim yaptı.

Uygulamada, motorize yunus ekipleri, atlı polis ve köpek timleri, özel harekat ekipleri ile polis helikopteri ve dron görev aldı.

[Fotoğraf: AA ]

Özel Harekat polisleriyle atlı ve köpekli timler, araçlarla ulaşılamayan noktalarda devriye görevinde bulundu.

Orman yangınlarına karşı denetimlerin her gün yapılacağı öğrenildi.