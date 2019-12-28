Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili" ile ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, yerli otomobilin ekip aracına çevrildiği bir fotoğraf kullanıldı.

Paylaşımda, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." denildi.