Emniyet Genel Müdürlüğünden yerli otomobil paylaşımı28 Aralık 2019 Cumartesi 13:19 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 13:24
Emniyet Genel Müdürlüğü, yerli otomobilin polis aracına çevrildiği bir fotoğrafı paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili" ile ilgili paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, yerli otomobilin ekip aracına çevrildiği bir fotoğraf kullanıldı.
Paylaşımda, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." denildi.
Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.