Şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı.

Mali Şube ekiplerinin operasyonuyla çok sayıda kişiden yaklaşık 1 milyon 100 bin liralık haksız kazanç sağlayan 8 şüpheli yakalandı.

Zanlıların, mağdurları icradan piyasa değerinin altında daire alabilecekleri vaadiyle kandırdığı, sahte tapu ve senetle satış yaptığı belirlendi.

Yapılan aramalarda çok sayıda belge ve dijital dokümana el konuldu.

“Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Nitelikli Dolandırıcılık”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Güveni Kötüye Kullanmak” gibi suçlamalarla başlatılan soruşturma sürüyor.