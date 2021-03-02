Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emir Dağı'ının Yılkı Atları
[Fotoğraf: AA]
Emir Dağları'ındaki Yellibel, Yassıyurt, Gölcük ve Çomaklı yaylalarında koloniler halinde yaşayan onlarca yılkı atı, doğaya da ayrı bir güzellik katıyor.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki 3 bin 200 rakımlı Emir Dağları'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında havadan görüntülendi.
Mevsime bağlı olarak ot ve su bulmakta zorluk çeken atlar, bazı zamanlarda yerleşim yerleri yakınlarına kadar iniyor. Bazen de yılkı atları, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarının bölgeye bıraktığı saman ve yoncalarla karınlarını doyuruyor.
Karlı Emir Dağları arasındaki yaylalarda toplu halde gezen ve dört nala koştururken görenleri kendilerine hayran bırakan atlar, drone ile görüntülendi.
Yayladaki yılkı atlarının görüntüsü özellikle Afyonkarahisar ve çevre illerdeki fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
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