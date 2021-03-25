Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi ve çevreye ilişkin diğer çalışmalara katkıları nedeniyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından bu yıl ilki verilen "Küresel Amaçlar Eylem Ödülü"ne layık görüldü.

[Fotoğraf: DHA]

UNDP'ye projeye gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Erdoğan, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"2017'de başlattığımız Sıfır Atık Projesi, BM'nin 'Sorumlu Üretim ve Tüketim' amacına yaptığı önemli katkılardan dolayı UNDP Türkiye tarafından 'Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldü. UNDP Türkiye ekibine projelerimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Medeniyetimizde tabiatla kurulan ilişki öylesine derindir ki, tarihimizde çevreyi korumaya ilişkin nice vakıflar kurulmuştur. Bugün de ihtiyacımız olan; öteki haline gelen tabiat ile aramızdaki mesafeyi kapatmak, tabiatın dostluğunu yeniden kazanmaktır."

2017’de başlattığımız #SıfırAtık projesi, BM'nin ‘Sorumlu Üretim ve Tüketim’ amacına yaptığı önemli katkılardan dolayı UNDP Türkiye tarafından ‘Küresel Amaçlar Eylem Ödülü’ne layık görüldü. @UNDPTurkiye ekibine projelerimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/1nV8qVzcqL — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 25, 2021

"Dünya ortak evimiz"

"Dünya Ortak Evimiz" etiketiyle başka bir paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, video ile yayınlanan mesajındaysa şunları söyledi:

"Hayatın her alanında geri dönüşümü yaşam biçimi haline getiren, Sıfır Atık destekçisi tüm vatandaşlarımıza, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşları ve medya mensuplarına teşekkür ediyorum."