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Türkiye
İHA 13.04.2023 11:00

Elektrik teline takılan kuşları kurtarmak isterken akıma kapıldılar

Antalya’da elektrik teline takılan kuşları sopayla kurtarmaya çalışan 2 kişi akıma kapıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Güneş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki arkadaş elektrik direğinin teline takılan kuşları uzaklaştırmak istedi.

Gençler uzun bir sopayla tele vurdukları anda akıma kapıldı. İsimleri Y.K. ve H. olduğu öğrenilen iki arkadaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Gençlerden birisi taburcu olurken diğerinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Elektrik teline takılan kuşları kurtarmak isterken akıma kapıldılar

Görüntülerde akıma kapılan gençlerin ayaklarında alev çıktığı ve bir anda hareketsiz kaldığı görüldü. 

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Elektrik teline konan kuşları kurtarmak isterken akıma kapıldılar
Elektrik teline konan kuşları kurtarmak isterken akıma kapıldılar
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