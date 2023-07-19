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Türkiye
İHA 19.07.2023 05:59

Elazığ’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 32 yaralı

İstanbul’dan Bingöl’e giden yolcu otobüsü Elazığ’da tır ile çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Elazığ’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 32 yaralı
[Fotograf: İHA]

Elazığ Malatya kara yolu Koçharman Köyü mevkiinde kaza meydana geldi.

İstanbul’dan Bingöl’e yolcu götüren B.D. idaresindeki otobüs, aynı istikamette seyreden N.T. idaresindeki tıra arkadan çarptı. 1 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

Elazığ’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 32 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Elazığ’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 32 yaralı

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