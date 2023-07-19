Elazığ’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 32 yaralı

Elazığ Malatya kara yolu Koçharman Köyü mevkiinde kaza meydana geldi.

İstanbul’dan Bingöl’e yolcu götüren B.D. idaresindeki otobüs, aynı istikamette seyreden N.T. idaresindeki tıra arkadan çarptı. 1 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.