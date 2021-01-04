Kaza, merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi.

Çaydaçıra Mahallesi'nden Zafran Mahallesi'ne seyreden hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Olay yerine ekipker sevk edildi

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak hurdaya döndü. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, sürücülerin de aralarında bulunduğu iki araçtaki 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hazır bekleyen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Can kaybı 4'e yükseldi

Kazada özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ü daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.